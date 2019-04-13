Более половины системно значимых банков РФ уже участвуют в Системе быстрых платежей (СБП), еще три планируют подключиться в апреле, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Из 11 системно значимых банков шесть уже подключено, еще три планируют подключиться в апреле. Мы планируем подключение системно значимых кредитных организаций к СБП к 1 сентября», — сказала Набиуллина.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале этого года, на сегодня в ней 12 участников: это ВТБ, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, платежный сервис QIWI, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». Однако крупнейший игрок — Сбербанк не спешит присоединяться к этой системе: он развивает свою систему денежных переводов параллельно системе, созданной ЦБ. При этом глава Сбербанка Герман Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к СБП. В марте он говорил, что Сбербанк продолжает вести диалог с ЦБ по поводу присоединения к системе и готовит подходы, которые помогут урегулировать ситуацию.

Вместе с тем Набиуллина отметила, что ЦБ считает: все системно значимые кредитные организации должны участвовать в этой системе. «Именно участие всех крупнейших финансовых институтов увеличивает пользу для всех потребителей этой системы, чтобы люди могли переводить деньги своим родственникам, знакомым, вне зависимости от того, в каком банке этот счет», — подчеркнула глава ЦБ.

В конце января Набиуллина говорила, что подключение к Системе быстрых платежей должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков. Изначально регулятор предполагал, что подключение к системе должно быть добровольным. Согласно проекту указания ЦБ РФ, системно значимые банки РФ могут обязать присоединиться к Системе быстрых платежей с 1 сентября 2019 года, банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2020 года. «Поэтому мы сейчас предложили и поддерживаем законопроект, который идет и который будет предусматривать обязательность подключения системно значимых кредитных организаций», — добавила председатель ЦБ.

В перечень системно значимых банков включены 11 кредитных организаций: Московский Кредитный Банк, ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.