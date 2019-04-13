Мировые цены на нефть стали оказывать меньшее влияние на бюджет РФ и курс рубля, чем несколько лет назад, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Мы достаточно консервативны в прогнозе цен на нефть, мы прогнозируем обычно цены на нефть чуть ниже текущего уровня, но в целом фактор цены на нефть стал оказывать меньшее влияние и на бюджет, и на курс рубля и, соответственно, на инфляцию, поэтому это, действительно, прогнозная величина», — отметила глава регулятора.

«Но могу сказать, что мы делаем ... два альтернативных сценария: так называемый рисковый сценарий с низкой ценой на нефть и сценарий с достаточно высокой ценой на нефть. И чувствительность показателей экономического роста, инфляции к цене на нефть сейчас снизилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад», — заключила Набиуллина.

Банк России в марте повысил базовый прогноз средней цены на нефть марки Urals в 2019 году до 60 долларов за баррель с прежних 55 долларов и сохранил прогнозы на 2020—2021 годы на уровне 55 долларов. Оптимистичный прогноз регулятора по ценам на нефть марки Urals в 2019 году понижен до 70 долларов за баррель с прежних 75 долларов, на 2020—2021 годы сохранен на уровне 75 долларов.