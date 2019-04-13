Пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден, ЦБ РФ может пересмотреть прогноз по инфляции по мере получения новых данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Скорее всего, он (пик инфляции. — Прим. ред.) пройден, но мы не можем это сказать с полной уверенностью, потому что недельная инфляция достаточно волатильная, хотя по годовой инфляции там уже эффект базы срабатывает так, что, скорее всего, мы проходим этот пик. Он оказался, к счастью, меньше, чем мы изначально ожидали», — сказала Набиуллина.

«Мы пересмотрели прогноз по инфляции буквально не так давно. Но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть, сейчас пока не пересматриваем», — добавила председатель ЦБ.

Тем не менее в настоящее время инфляция в РФ выше цели ЦБ. «Но лучше, чем мы ожидали. Но вот сейчас инфляция, темпы недельные в том числе, меньше за счет волатильных компонентов, за счет тех, которые росли раньше, сейчас они меньше растут либо снижаются. Но пока по устойчивым компонентам годовая инфляция у нас чуть выше 4%. Да, прогнозы влияния НДС на инфляцию оказались, то есть жизнь оказалась лучше наших прогнозов, скажем так. Тем не менее мы смотрим за динамикой особенно устойчивых факторов инфляции, конечно, это самое важное», — подчеркнула она.