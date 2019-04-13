Банк России пока не видит необходимости в административном ограничении для банков максимальных тарифов для пользователей Системы быстрых платежей (СБП). Об этом в субботу сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Мы хотели бы, чтобы этот сервис развивался, поэтому сама Система быстрых платежей устанавливает достаточно низкие тарифы, и мы заинтересованы в том, чтобы и банки не увеличивали эти тарифы для потребителей. Пока мы не видим необходимости административно ограничивать эти тарифы для конечного потребителя, потому что и сами банки понимают, что им этот сервис нужно развивать», — сказала она.

При этом глава ЦБ отметила, что у регулятора такая возможность в ограничении конечных тарифов имеется, но он не хотел бы прибегать к этой мере. «Не думаем, что они [банки] потом будут устанавливать эти тарифы очень высоко, потому что достаточно большой уровень конкуренции в этой сфере, но если мы увидим, что эти тарифы какие-то очень высокие, у нас всегда есть возможность перейти к установлению предельного темпа роста тарифов, я надеюсь, что мы не будем прибегать к этой мере», — добавила она.

Говоря о возможных ограничениях, Набиуллина уточнила, что для борьбы с чрезмерно высокими комиссиями регулятор может ограничить предельную разницу между тарифом для банка в СБП и конечным тарифом для клиентов.