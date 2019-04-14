Минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона составит 100 тыс. рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам их кредиторов и вкладчиков —1 млн рублей.



Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, который комитет по финансовому рынку планирует вынести на рассмотрение Госдумы во втором чтении 16 апреля, сообщили РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента.

Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.

В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тыс. до 10 млн рублей).

Законопроект, внесенный правительством РФ и принятый затем Госдумой в первом чтении, наделял ЦБ правом взыскать штраф в первом случае до 0,1% размера собственных средств банка, во втором — до 1% размера таких средств. Таким образом, эти штрафы предлагалось рассчитывать исходя из минимального размера собственных средств банка, а не его уставного капитала.

Однако при подготовке ко второму чтению комитет по финрынку поддержал поправку, которая сохраняет привязку этих штрафов к размеру уставного капитала банка, за исключением случаев, связанных с нарушением в сфере противодействия легализации преступных доходов. Согласно поправке, при нарушении банком требований антиотмывочного закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тыс. рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 млн рублей.