Корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала года по конец марта могли иметь доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook. Об этом сообщает онлайн-портал TechCrunch .



«Хакеры могли иметь доступ к адресу электронной почты взломанного пользователя, названиям папок, «оглавлениям» электронных сообщений, а также к электронным адресам людей, с которыми взаимодействовал взломанный аккаунт», — приводит портал текст письма, которое Microsoft разослало своим клиентам. Однако в компании отметили, что содержание сообщений, а также приложений к ним не попало в руки хакеров.

Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта, указали в Microsoft. Результатом произошедшего взлома может стать повышенное число спам-сообщений, которые могут получить взломанные пользователи.

В субботу TechCrunch информировал, что неизвестные похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и намерены ее продать.