Андрей Круглов, ранее занимавший должность зампреда правления «Газпрома», как предполагается, станет заместителем министра финансов РФ, сообщил журналистам первый вице-премьер — глава Минфина РФ Антон Силуанов.



По его словам, Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия по инвестициям с китайскими партнерами, взаимодействием с Евразийским экономическим союзом.

«Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены», — пояснил Силуанов.

В настоящее время у главы Минфина РФ десять заместителей.

Как сообщал 1 апреля «Газпром», Круглов освобожден от должности заместителя председателя правления, курирующего вопросы финансово-экономической деятельности, в связи с переходом на госслужбу. Круглов занимал должность зампреда правления «Газпрома» с 2004 года. С 2002 по 2004 год он являлся членом правления компании.