Приставы ограничили в выезде за рубеж почти 100 тыс. москвичей. У них скопились долги на 137 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

«С начала этого года в отношении должников вынесено свыше 93 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из РФ, их общая сумма задолженности составляет свыше 137 миллиардов рублей», — сказали в управлении.

Среди тех, кому ограничен выезд, — неплательщики алиментов. Их более 8,3 тыс. человек. Сумма их задолженности превысила 1,8 млрд рублей.

В 2017 году перед майскими праздниками в столице под ограничением выезда находились 55 тыс. должников. В прошлом году их число возросло до 96 тыс., а долги превысили 314 млрд рублей. Мера в виде ограничения выезда применяется при непогашенной задолженности более 30 тыс. рублей, при долгах по алиментам — свыше 10 тыс.

В УФССП напомнили москвичам, собравшимся в отпуск или бизнес-поездку за рубеж, о необходимости проверить данные о своей задолженности. Это можно сделать с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы или в мобильном приложении ФССП. Также в приложении можно оплатить долги и подписаться на рассылку уведомлений о возбужденном в отношении должника или его родственников исполнительном производстве.