Весь мир устал от американских санкций, которые вводятся бесконтрольно в отношении различных стран, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» министр энергетики России Александр Новак во время Арктического форума.



«Я думаю, весь мир устал от этих санкций, потому что эти санкции бесконтрольно сейчас распространяются на разные страны», — сказал Новак.

С ним согласен помощник президента России Юрий Ушаков. «Давно было пора устать, мне кажется, давно пора. Есть чем заниматься, занимались бы, там большой круг вопросов, которые надо решать», — указал Ушаков.

Вместе с тем, по мнению ряда иностранных партнеров России, санкции не являются помехой при выстраивании двухсторонних отношений.

Как заявил президент Финляндии Саули Нийнистё, «отношения нормальные настолько, насколько они могут быть в сложившейся ситуации». «Существуют санкции, есть вопросы по Минским договоренностям, но тем не менее я как президент Финляндии стараюсь улучшать наши отношения», — отметил он.