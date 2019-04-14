Новый пакет санкций США, накладывающий ограничения на работу российских государственных банков, может быть принят рамочно, но реальное применение будет отложено. Такое мнение выразил в ходе общения с журналистами глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в воскресенье.



«Я думаю, что рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении неключевых банков. Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения», — сказал Кудрин.

Он пояснил, что рамочный закон, о котором идет речь, предполагает, что санкции впоследствии будет вводить сам президент США. «Сначала он должен ввести из всех [упомянутых в законопроекте] банков санкции не меньше, чем на один. Вопрос, какой из этих пяти госбанков. Есть такие, что, если против них введут [санкции], это никак не повлияет на нашу ситуацию, есть — которые, если [санкции] будут введены, повлияет», — разъяснил глава российского ведомства.

Кудрин добавил, что уверен: вначале санкции введут в отношении какого-то одного банка, что не повлияет на общую ситуацию в российской экономике.

В начале апреля американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса США законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять РФ.

