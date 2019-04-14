Запланированный Минфином на 2019 год прирост российского внутреннего долга беспокоит Счетную палату, он посилен для экономики страны, но цена его увеличится. Такое мнение выразил в ходе общения с журналистами глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в воскресенье.

«Запланированный прирост, который на 2019 год, немножко беспокоит, и в заключении Счетной палаты я публично, прямо в нашей Государственной думе, говорил. Вместе с тем я думаю, этот долг посилен. Просто его цена несколько увеличится», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос о том, есть ли риски в наращивании объемов внутренних займов России.

Глава Счетной палаты отметил, что Россия отличается от всего мира довольно низким процентом госдолга по отношению к ВВП страны. «Конечно, у России долг будет существенно дороже, чем у других стран, поэтому нам нужно быть более осторожными, чем другим странам, и не сравнивать себя по величине. Нам однозначно нужно иметь меньше долга», — объяснил Кудрин.

Ранее сообщалось, что план заимствований Минфина через облигации федерального займа на 2019 год составляет почти 2,4 трлн рублей, при этом «чистые» размещения составят 1,7 трлн. На I квартал года Минфин заявил объем внутренних займов на 450 млрд рублей.

В 2018 году программа внутренних заимствований была сокращена на 480 млрд рублей, а план по чистому привлечению снижен на 380 млрд. При этом Минфин не проявлял беспокойства по поводу невыполнения уточненной программы внутренних заимствований на 2018 год. В сентябре прошедшего года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отмечал, что сокращение объема внутренних займов будет возмещено остатками и бюджетными ресурсами без ущерба для выполнения расходных обязательств.

Что касается внешних займов, то Минфин в 2019—2021 годах может ежегодно размещать евробонды на сумму до 3 млрд долларов.