Ряд стран не соблюдают устоявшиеся правила игры, из-за чего финансовые лидеры и эксперты опасаются ослабления мировой экономики. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что этот вопрос активно обсуждался на полях Весенней встречи Всемирного банка.

«Вокруг этого в кулуарах крутилось много переговоров, и в разных форматах это дискутируется, что мир вот чуть-чуть ослабнет в результате ослабления общих правил», — рассказал он.

«Мы называем это проблемами мультилатерализма, которые связаны с тем, будет ли мир придерживаться правил, которые выработаны… будь то ВТО, будь то правила на валютных рынках, будь то в финансовом надзоре, борьбы с офшорами налоговыми», — пояснил он.

Дискуссии по этому вопросу, в частности, затрагивали стремление США придерживаться «перехода к двусторонним отношениям, с позиции силы», что приводит к торговым войнам, и это то, что «очень всех беспокоит». «Это может влиять на снижение темпов роста. И тем самым это, конечно, затормозит общемировой рост», — подытожил он.