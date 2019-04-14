Прогнозируемого роста ВВП в 1,5% в среднесрочной перспективе России недостаточно, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, росту мешает снижение численности трудоспособного населения и медленное внедрение технологий.

«Нам (предстоит) жить в этом коридоре примерно полутора процентов (роста), что является для российской экономики, конечно, недостаточным. Мы говорили, что нам нужен темп роста выше среднемировых. Пока он не вырастает из этих факторов. Конечно, тогда, если у нас такой демографический провал, нам нужно наращивать производительность», — указал Кудрин.

«Производительность — это технологии, это быстрый обмен технологиями, это создание новых продуктов. Происходит замещение новыми технологиями старых рабочих мест, обновление. Оно у нас очень медленное», — констатировал Кудрин. По его словам, «пока все умеренно настороженно относятся к прогнозу по России».

Особенно сильно, считает Кудрин, влияет на рост демография, что приводит к дефициту рабочей силы и более быстрому повышению зарплаты, чем производительности труда.

«С сокращающейся рабочей силой трудно увеличивать темпы роста. Я бы сказал, что сегодня этот фактор оценивался как еще более сильный, чем, скажем, год и два назад», — пояснил Кудрин, участвовавший во встречах на полях весенней сессии Всемирного банка и МВФ.

Минэкономразвития РФ ранее в апреле сообщало, что может повысить текущий прогноз роста ВВП в 1,3% на 2019 год в августе при сохранении текущих тенденций. В 2020 году ожидается ускорение роста экономики РФ до 2%, а начиная с 2021 года – до уровня выше 3%, отмечало министерство.