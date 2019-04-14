Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не ожидает серьезных изменений в отношении РФ во Всемирном банке в связи со сменой его президента.

Новым главой Всемирного банка стал американский экономист Дэвид Малпасс. Он был выдвинут на этот пост президентом США Дональдом Трампом и избран на пост советом директоров ВБ 5 апреля.

Как рассказал Кудрин журналистам в Вашингтоне, перед новым главой ВБ будет стоять непростая задача — доказать эффективность работы этого финансового учреждения.

«В отношении России, я думаю, ситуация никак не изменится, она уже «на паузе». Старые проекты исполняются, новые не начинаются. По мере завершения старых проектов у нас будет меньше взаимодействия. Наша дирекция будет сохраняться, участвовать во всех голосованиях, по всем проектам в общем порядке. В данном случае наша роль в управлении будет сохраняться», — ответил Кудрин на вопрос журналистов, ожидает ли он перемен в отношении РФ.

По его словам, перед новым президентом ВБ стоит ряд непростых задач, которые связаны с «эффективностью работы банка, в частности, в случае развивающихся экономик, предотвращения кризисов, особенно в странах, где он более болезненно воспринимается».

Он отметил, что хотя основная роль в разрешении таких экономических кризисов, которые случились в Турции или Аргентине, отводится МВФ, Всемирному банку тоже принадлежит важная роль — он «должен помогать развивать институты и бороться с бедностью и развивать те направления, которые в перспективе становятся решающими для экономики — здравоохранение, образование, инфраструктуру, экологию». «В этом смысле Всемирный банк должен стать более эффективным», — добавил глава Счетной палаты.

Тем не менее он затруднился сказать, какую программу выберет новый президент.