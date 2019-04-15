Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за март 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю в марте стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

* Сбербанк заявил о планах запустить летом «Покупку с выдачей» — услугу дополнительного снятия наличных в кассе магазина вместе с покупкой по карте.

* Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», на вопрос о главных проблемах РФ ответил, что в первую очередь стране не хватает «эффективной системы государственного управления».

* Сбербанк занял четвертое место в списке самых надежных банков России, составленном Forbes на основе финансовых показателей ведущих кредитных организаций, а также российских и международных рейтингов.

ВТБ — на втором месте, СМИ сообщали:

* Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ожидает снижения ставок по ипотечным кредитам во второй половине 2019 года. По словам главы ВТБ, на сегодняшний день объем ипотечного портфеля банка достигает 1,4 трлн рублей.

* «ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение группы ВТБ, приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу.

* Банк ВТБ подключил к Единой биометрической системе (ЕБС) 270 отделений во всех регионах присутствия банка в России; до конца 2019 года необходимым оборудованием для сбора данных клиентов будет оснащена вся сеть ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

Альфа-Банк — на третьей позиции в медиарейтинге:

* Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов является ответчиком по иску на 33,6 млрд рублей в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании «Группа Е4», которую он возглавлял до перехода на госслужбу. Альфа-Банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами Е4, потребовали взыскать 33,6 млрд рублей с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева.

* Альфа-Банк подтвердил получение письма от платежной системы Visa, которая извещала банки о планах с середины апреля повысить до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок без ПИН-кода для держателей своих карт.