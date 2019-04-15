Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBВ-» с «позитивным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.



Агентство не ожидает существенных изменений в стабильных социально-экономических показателях города или в его устойчивых бюджетных показателях в среднесрочной перспективе. Согласно предварительным оценкам, валовый региональный продукт (ВРП) Москвы в 2018 году вырос на 2,1%, что выше показателя за 2017 год на уровне 1,9%. Основная часть доходов города приходится на налоги, которые в среднем составили 90,3% всех операционных доходов города в период с 2014 по 2018 год. Еще 7,1% доходов пришлось на различные сборы и штрафы.



«Город является крупнейшим и наиболее важным рынком страны с большой концентрацией производства с добавленной стоимостью и резидентами с высокими доходами, город привлекателен для инвесторов. Это делает город более устойчивым к потенциальным шокам, связанным с доходами, по сравнению с большинством других городов страны. Администрация ожидает сохранения экономического роста на уровне 2—3% в годовом исчислении в 2019—2021 годах, что будет поддерживать большие возможности города по генерированию доходов», — отмечает агентство.

Fitch добавляет, что повышение рейтинга РФ приведет к повышению рейтингов города, и наоборот: в случае понижения рейтинга РФ рейтинги Москвы также подвергнутся понижению.