Пользователи получали предложение поучаствовать в беспроигрышной лотерее или опросе и в итоге лишались средств

В апреле в Роскомнадзор и МВД поступили жалобы интернет-пользователей, ставших жертвами мошеннической схемы, оборот которой может составлять сотни миллионов рублей, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источник.

Пользователи получали предложение поучаствовать в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При выводе средств использовалась платежная система Tele2. После этого мошенник через личный кабинет на сайте Tele2 якобы выводил средства.

В Роскомнадзоре подтвердили факт получения жалоб, но пояснили, что установить факты мошенничества возможно только по результатам оперативно-разыскной деятельности, что не входит в сферу его полномочий. В МВД не предоставили комментариев.

В Tele2 заявили, что жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора в последнее время не было, и уточнили, что недавно Tele2 перестал принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и сейчас работает с Газпромбанком. У Tele2 общий лимит на все сервисы мобильной коммерции составляет 1 млн рублей на сим-карту в месяц, банки-партнеры ставят свои лимиты на пополнение банковской карты — до 600 тыс. рублей в месяц, указали в операторе.

В ChronoPay утверждают, что заметили аномальный рост денежных переводов у оператора и были вынуждены включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели. По словам владельца ChronoPay Павла Врублевского, через несколько недель оператор перестал работать с ChronoPay, а трафик платежей пошел через собственный шлюз Tele2 в одном из банков.

В «МегаФоне» и «ВымпелКоме» в последнее время не отмечали подозрительных пополнений, в МТС отказались от комментариев.