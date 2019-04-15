Банк «Финсервис» уменьшил стоимость дебетовых и кредитных карт. Плата взимается единовременно за весь срок действия карты (три года), по валютным счетам — в рублевом эквиваленте.



Теперь для «Стандартной» карты комиссия составляет 1,5 тыс. рублей, с индивидуальным дизайном — 2 тыс. рублей (ранее — 2,5 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно), по «Стандартной Gold» — 2,5 тыс. рублей (прежде — 7,5 тыс. рублей), по «Стандартной Platinum» — 3 тыс. рублей (до изменений — 18,5 тыс. рублей). Для «Стандартной «Мир» плата взимается в размере 1 тыс. рублей (ранее — 2 тыс. рублей), по «Мир Премиальной» — 2 тыс. рублей (до изменений — 6 тыс. рублей).

По тарифному плану Simple «золотая» карта стоит 2,5 тыс. рублей, «платиновая» — 3 тыс. рублей, ранее — 7 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

По карте «Привилегированная» по новым тарифам комиссия при выпуске на один год составляет 10 тыс. рублей (ранее — 20 тыс. рублей), на три года — 30 тыс. рублей (прежде — 50 тыс. рублей).

Стоимость «Карты клиента Gold» и «Карты клиента Platinum» составляет 2,5 тыс. и 3 тыс., ранее — 7,5 тыс. и 18,5 тыс. рублей.

Выпуск карт сроком на один год больше не осуществляется, кроме «Привилегированной» карты.

Кроме того, банком повышена комиссия за снятие наличных денежных средств в сторонних банкоматах и составляет 1%, минимум 100 рублей (до изменений — 0,5%, минимум 100 рублей).

Прочие тарифы не изменились.

«Стоимость всех вышеперечисленных карт существенно понижена, теперь она соответствует среднерыночным значениям. Комиссия за снятие наличных в сторонних банкоматах по-прежнему является невысокой», — комментирует эксперт Банки.ру по банковским продуктам Марина Вербицкая.