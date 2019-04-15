Госкорпорация «ВЭБ.РФ» может приобрести более чем блокирующий пакет одной из крупнейших строительных компаний – «Мостотреста» Аркадия Ротенберга, а также значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров, рассказали «Ведомостям» знакомый акционеров группы компаний «1520», человек, участвующий в проработке сделки, человек, который знает о сделках от топ-менеджера ВЭБа, а также два человека, которые знают о сделке с «Мостотрестом» от его сотрудников.

В каждой из компаний «ВЭБ.РФ» готовится выкупить от 30% до 49%, что позволит госкорпорации получить самую большую долю в группе компаний «1520», а в «Мостотресте» она станет или вторым по величине, или даже крупнейшим акционером (94,2% ПАО «Мостотрест» принадлежит «ТФК-финанс», она на 100% принадлежит ООО «Стройпроектхолдинг», которое принадлежит Ротенбергу).

Госкорпорация может заплатить за доли в обоих строителях от 30 млрд до 130 млрд рублей, а объявить о сделках могут на Петербургском международном экономическом форуме.

Сделку инициировал лично глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, говорят три собеседника «Ведомостей», поясняя, что его замысел — в объединении строительных мощностей и финансовых ресурсов: одни называют это попыткой создать русскую Vinci (французский инвестиционно-строительный конгломерат, в том числе инфраструктурный), а иначе, предупреждают они, одолеют китайские и турецкие строители-инвесторы; другие склоняются к мнению, что ВЭБ будет работать как квазиминистерство капитального строительства.

Сделка с «1520» может оказаться взаимовыгодной: ВЭБ получает доступ к понятным и достаточно надежным строительным мощностям, а другая сторона может ожидать гарантированного потока заказов и понятного источника их финансирования.