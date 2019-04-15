Готовность кредитовать застройщиков пока подтвердили 28 из 63 банков, уполномоченных работать с эскроу-счетами, заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова на конференции Сбербанка «Время изменений. Девелопмент жилой недвижимости», сообщают РИА Новости.

«В список уполномоченных банков вошли 63 банка, только лишь 28 из них подтвердили свою готовность работать со строительным сектором. Если даже у кого-то на сегодня не готова инфраструктура, чтобы общаться с застройщиками, я уверена, что... после того, как методические рекомендации будут опубликованы, процесс серьезно изменится», — сказала она.

При этом в случае отказа застройщикам в предоставлении проектного финансирования кредитные организации должны будут мотивировать и обосновывать его, сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. По его словам, в методических рекомендациях будут прописаны сроки, в которые необходимо рассматривать документы и представить объяснение отказа.