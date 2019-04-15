Кремль и правительство пока не имеют четкой позиции в отношении обсуждаемой идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к соответствующей инициативе.

Ранее «Известия» сообщили, что в правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. По данным газеты, речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.



Позже в Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений сообщили, что в настоящее время не обсуждают вопрос отмены подоходного налога для малообеспеченных граждан, в плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится.