Наблюдательный совет АО «ДОМ.РФ» рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 50,14% чистой прибыли по МСФО по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба компании.



Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО за 2018 год составила 19,3 млрд рублей, увеличившись на 7,2% по отношению к 2017 году. Общая сумма, которую предлагается направить на дивиденды, составляет 9,7 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Дополнительно по итогам девяти месяцев 2018 года «ДОМ.РФ» выплатил 5,7 млрд рублей дивидендов, что составляет 29,56% от чистой прибыли по МСФО за год. Совокупная величина дивидендов «ДОМ.РФ» в федеральный бюджет составит 79,7% от чистой прибыли «ДОМ.РФ» по МСФО по итогам 2018 года.

Наблюдательный совет также утвердил отчет об итогах деятельности и выполнении плана деятельности единого института развития в жилищной сфере за 2018 год.