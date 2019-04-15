Сбербанк оценивает потребность застройщиков РФ в финансировании в 2019 году в 1,5 трлн рублей, что почти в 2,5 раза больше уровня 2018 года. Об этом заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции Сбербанка «Время изменений. Девелопмент жилой недвижимости», сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что потребность в банковском финансировании, если в 2018 году была порядка 600 миллиардов по всей отрасли, то в 2019 году будет 1,5 триллиона. Считаем, что увеличение в 2,5 раза по всей отрасли», — сказал Попов.

При этом, по его словам, Сбербанк рассчитывает увеличить рыночную долю в финансировании строительства жилья ориентировочно до 50%. Примерно четверть портфеля к середине следующего года придется на жилую недвижимость, подчеркнул Попов.

Также, чтобы успешно справиться с ростом кредитного портфеля, Сбербанк увеличивает штат в 1,5 раза и к 1 мая будет полностью готов с командой, заключил зампред.