Мобильный оператор Tele2 завершил тестирование технологии eSIM — сим-карты, встроенной в смартфон (используются в последних моделях iPhone и Samsung), и намерен в будущем предложить ее использовать своим абонентам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Tele2.

«Мы успешно протестировали еSIM, и у нас есть готовое технологическое решение, которое Tele2 в ближайшее время сможет предложить клиентам. Оно полностью отвечает требованиям безопасности и законодательства в области оказания услуг связи», — сообщил представитель компании.

При этом в пресс-службе отмечают, что оператор поддерживает внедрение eSIM для улучшения клиентского сервиса в России.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что «большая тройка» мобильных операторов — МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» — выступили против внедрения технологии eSIM. По данным источников, это может повлиять на обострение конкуренции и потенциальное сокращение выручки операторов.

Министр цифрового развития и связи Константин Носков говорил, что законодательные ограничения на использование в России eSIM будут сняты, так как «с технологической точки зрения к этому, конечно, все равно придем».



В Минкомсвязи сказали, что решение вопросов безопасности по работе eSIM в России должно быть первоочередной задачей перед внедрением этой технологии.