Запсибкомбанк запустил ипотеку в партнерстве с застройщиками (перечень можно уточнить в банке).

Процентная ставка по программе зависит от категории клиента и составляет 10,1—10,6% годовых для сотрудников бюджетной сферы и зарплатных клиентов банка, 10,7% — для прочих клиентов.

Требования к минимальному первоначальному взносу клиентов также зависят от места работы заемщика и составляют 10% собственных средств клиента от стоимости квартиры для бюджетников и зарплатников и 20% — для прочих заемщиков. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

«При отказе клиента от личного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. При наличии 50% первоначального взноса допускается оформление ипотеки по двум документам. В этом случае процентная ставка увеличится до 11,5% годовых», — отмечает эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.