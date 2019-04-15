В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проходит стажировку робот Алла. Ее трудоустроили в дирекцию по управлению абонентской базой, в функционал которого входят работа с клиентами, проведение исследований и опросов. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

«Внедрение робота-стажера проводится в рамках пилотного проекта по увеличению эффективности работы кол-центров «Билайна». Робот Алла совершает исходящие звонки клиентам компании и проводит мини-опросы на различные темы. Работа Аллы построена на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, которые распознают, анализируют речь клиента и могут построить с ним диалог на основе контекста по разнообразным сценариям», — говорится в сообщении оператора.

На обучение робота было потрачено несколько недель и загружено более 1 тыс. сценариев диалогов по базовым вопросам для того, чтобы система искусственного интеллекта могла не только распознавать запрос, но и находить на него правильные ответы.

Пилотный проект проводился в течение трех недель и уже на данном этапе показал высокие результаты: более 98% безошибочных разговоров с клиентами, оптимизация затрат на работу кол-центра на первом этапе порядка 7%.

Робот-стажер Алла — второй робот, который работает в ПАО «ВымпелКом». Впервые «Билайн» трудоустроил робота, зарегистрированного под именем RobBee, в Объединенной центр обслуживания в Ярославле. В его обязанности входят проверка и учет кассовых операций.