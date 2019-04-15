Банк России установил официальные курсы валют на 16 апреля.

Курс доллара понизился на 27,02 копейки, составив 64,2469 рубля (64,5171 рубля на 15 апреля). Курс евро опустился на 13,8 копейки до 72,7018 рубля (с 72,8398 рубля на 15 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,28 рубля (минус почти 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:07 стоил 72,71 рубля (плюс 1 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,05 до 64,44 рубля за доллар и от 72,61 до 72,83 рубля за евро.