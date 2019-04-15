Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей будет расширен, в частности, будет создано мобильное приложение для контроля потребителей за качеством продуктов питания, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



«Информационный ресурс, который уже работает, это государственный информационный ресурс по защите прав потребителей... Там есть раздел по контролю за продуктами питания, куда мы выкладываем уже сегодня все, что мы нашли, все некачественные продукты питания, которые есть в нашем надзорном блоке... Следующая задача — расшить его и сделать еще мобильное приложение. Сегодня мы обсуждаем, у нас еще есть время для исполнения, каким оно должно быть», — сказала Попова.

По ее словам, предположительно, оно будет работать по следующему принципу: потребитель сможет навести камеру смартфона на штрихкод продукта и получить его полную оценку и соответствующие рекомендации.