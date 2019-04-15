ББР Банк запустил новый вклад «Двадцать пять».

Минимальная сумма вложения — 250 тыс. рублей. Оформить депозит можно на 125, 225, 325, 425 и 525 дней. Процентные ставки составляют 7,1—7,9% годовых. Дополнительные взносы принимаются суммами от 25 тыс. рублей в течение одной пятой срока действия вклада с начала этого срока. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты.



«Расходные операции не предусмотрены. В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования. В рамках акции «Юбилейная» возможно увеличение ставки при покупке комиссионного продукта от партнеров банка или открытии вклада на сумму от 1,5 миллиона рублей», — указывает главный эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.

