Венесуэла до сих пор не внесла очередной платеж по долгу перед Россией на 3 млрд долларов, который должен был поступить еще в марте. Об этом заявил замминистра финансов Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.

«Будет платеж, наверное, сообщим», — сказал он.

В начале апреля Сторчак говорил, что у Венесуэлы есть время в течение месяца, чтобы перечислить платеж по долгу перед РФ без финансовых последствий.