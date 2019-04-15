Создание полноценной альтернативы международной системе обмена банковской информацией SWIFT на сегодняшний день маловероятно, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас создана своя система уведомления о платежах, о платежных поручениях, которая работает в России. Думаю, что она будет дальше развиваться как альтернатива SWIFT внутри России. Конечно, создать полноценную систему, которая заменит SWIFT, сегодня вряд ли возможно, но посмотрим, как будут дальше развиваться события», — сказал он.

По словам Силуанова, влияние политики на решения финансовых институтов побуждает страны развивать расчеты в национальных валютах, а также создавать альтернативные МВФ международные институты. В качестве примера он привел Евразийский банк развития, члены которого принимают решения о поддержке тех или иных экономик, инвестиционных проектов внутри евразийского партнерства.

«Расчеты с европейскими партнерами у нас все больше осуществляются в евро и рублях. Расчеты на постсоветском пространстве, в Евразийском (экономическом) союзе, в основном в рублях, в национальных валютах. Это происходит из-за того, что все те ограничения, которые есть, — они идут не на пользу доллару, и в этом виноваты те страны, которые вводят такие ограничения», — заключил первый вице-премьер.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. В качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). В ЦБ сообщали, что к системе уже подключились некоторые иностранные участники финансового рынка. При подключении к СПФС иностранные контрагенты смогут взаимодействовать с российскими компаниями, подпавшими под санкции.