В III квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен, сообщил РБК представитель «Роскосмоса».

«Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 миллиарда рублей», — сообщил представитель «Роскосмоса».

Прежняя оценка необходимого финансирования находилась в пределах 300 млрд рублей.

Из-за чего подорожал проект, представитель «Роскосмоса» не уточнил. На официальной презентации проекта «Эфир» в мае 2018 года представитель РКС говорил, что 299 млрд рублей — это капитальные инвестиции в проект на шесть-семь лет. На тот момент в планах компании было создать группировку из 288 спутников к 2025 году.

В утвержденных позже материалах программы «Цифровая экономика» указывалось, что на создание системы в 2018—2021 годах потребуется 280 млрд рублей, которые планируется привлечь из внебюджетных источников. В качестве потенциального инвестора проекта изначально фигурировал ВЭБ, однако осенью 2018 года «Коммерсант» писал, что банк намерен отказаться от поддержки «Эфира». Впрочем, на прямой вопрос, отказался ли ВЭБ от участия в проекте «Эфир», в пресс-службе госкорпорации РБК заявили, что не подтверждают эту информацию. Детали в ВЭБе обсуждать отказались.

Проект не находит единодушной поддержки и внутри самого «Роскосмоса». По словам представителя госкорпорации, ее научно-исследовательские организации, которые провели анализ обновленного бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта «Эфир», «не дали положительного заключения на него».

Речь идет о проекте, который разрабатывает «дочка» «Роскосмоса» — «Российские космические системы» (РКС). Впервые о планах по созданию спутниковой системы, которая позволила бы, в частности, оказывать услуги телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет, контроля датчиков Интернета вещей и дронов в любой точке планеты, стало известно из материалов программы «Цифровая экономика» в ноябре 2017 года. На тот момент бюджет этого проекта оценивался в 299 млрд рублей. Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.

OneWeb — телекоммуникационная компания, основанная бывшим менеджером Google Грегом Уайлером в Великобритании. Проект уже привлек 3,4 млрд долларов от SoftBank Group Corp., Grupo Salinas, Qualcomm Technologies Inc., Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group и др. и готовится создать группировку из 650 спутников. Первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте этого года. Тогда же компания сообщила, что рассчитывает развернуть первую по-настоящему глобальную сеть связи к 2021 году.