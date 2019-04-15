«Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестную уязвимость в операционной системе Microsoft Windows, из-за которой злоумышленники пытаются получить контроль над зараженными устройствами.

Для этого они используют вредоносное программное обеспечение (ПО) бэкдор, который позволяет скрытно удаленно управлять устройством, говорится в сообщении компании.

Как выяснили эксперты, вначале на устройстве запускается файл .exe, а затем он устанавливает вредоносное ПО, которое подгружает тот самый бэкдор. При этом атакующие потенциально имеют все шансы закрепиться в зараженной системе и незаметно ее контролировать.

По словам руководителя отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, чтобы успешно справляться с подобными угрозами, защитные решения должны обладать технологиями поведенческого анализа и автоматической блокировки эксплойтов.