Банк «Агропромкредит» увеличил ставки по вкладам в рублях.

Теперь «Энергия» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) привлекается под 6,25—7,25% (ранее — под 6—7%), а «Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на два года) — под 6,75—7,15% годовых (ранее — под 6,5—6,75%).

«Золотой New» (от 5 млн рублей на 390 дней) можно открыть под 7,9% годовых (ранее — под 7,6%).

Доходность «Комфортного New» при сумме вклада от 2 млн рублей на 390 дней составляет 7,7% (вместо 7,5%), от 5 млн рублей на 1 200 дней — 7,75% (ключевая ставка ЦБ).

«Максимум» (от 5 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один, полтора и два года) открывается под 6,5—7,8% (ранее — под 6,3—7,6% годовых). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Отличный» (от 10 тыс. рублей на пять лет) можно оформить под 7,28% годовых (с первого по 730-й день — 7,7%, с 731-го по 1 830-й день — из расчета 90% ставки рефинансирования ЦБ). До этого — под 7,2%. Проценты ежегодно капитализируются.

Проценты по четырем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.