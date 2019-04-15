Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,32 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 15 тыс. сделок на сумму порядка 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,05—64,44 рубля за доллар.

Курс евро на 19:03 составил 72,73 рубля, поднявшись на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,4 тыс. сделок примерно на 5,4 млн евро по курсам от 72,61 до 72,83 рубля за евро.

«Доллар США стабилен около 64,27 рубля, есть шансы на скольжение в область 64 рублей, пока нефть дорогая, но инвесторам явно не хватает драйвера для принятия решений. Краткосрочные рамки колебаний в паре доллар/рубль составляют 64,05—64,55. Евро/рубль консолидируется пока в пределах 72,5—73», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.