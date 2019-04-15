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• В Интернете выявлена новая мошенническая схема, оборот которой может составлять сотни миллионов рублей. По данным СМИ, пользователи получали предложение поучаствовать в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При выводе средств использовалась платежная система Tele2 — деньги переводились на сим-карту оператора, после этого мошенник через личный кабинет на сайте Tele2 выводил средства.



• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях немного повысилась по итогам первой декады апреля — до уровня около 7,54% годовых. Перед этим ставка резко снизилась, составив 7,53% по итогам третьей декады марта после 7,72% за вторую декаду. Как раз в тот период Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада. До этого на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го) ставка практически непрерывно росла, не считая нескольких случаев стагнации и еще одного неожиданного снижения (по итогам первой декады февраля этого года), которое произошло несмотря на увеличение депозитных ставок некоторыми банками из топ-десятки.

• В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога, сообщают СМИ. Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль и правительство пока не имеют четкой позиции в отношении обсуждаемой идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ. Российская трехсторонняя комиссия при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений не обсуждает вопрос НДФЛ для малообеспеченных граждан, в плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится, сообщили в аппарате РТК.



• Главным редактором Банки.ру назначен Владислав Коваленко, который до этого руководил контент-проектами в ИК «Фридом Финанс». «Наша первоочередная задача — наладить более тесное взаимодействие с подразделениями аналитики и разработки, запустить новые форматы публикаций и обновить существующие, выстроить общение с новыми сегментами аудитории, — отмечает Коваленко. — У Банки.ру сильная команда, репутация качественного профессионального СМИ, отлаженные бизнес-процессы. Развивая проект, мы будем отталкиваться от этого фундамента».