Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее конкурсное производство в банке «Пульс Столицы», 15 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка контролировавших его лиц на общую сумму 728,198 млн рублей.

АСВ в своем сообщении указывает ответчиками по иску Павлова А. Ю., Митина С. Ю., Докучалову И. В., Смирнову Г. П., Власова Г. А., Ильина Д. В., Исповедникова М. А., Ситникову Г. Н. и Капранову И. Н.

Напомним, на момент отзыва лицензии у банка Сергей Митин был председателем правления и входил в совет директоров. Членами правления банка также были Ирина Докучалова и Галина Смирнова. Герман Власов, Михаил Исповедников и Дмитрий Ильин входили в совет директоров, Ильин его возглавлял. Ильин, Власов с супругой, Митин, Исповедников входили в число совладельцев банка.

Алексей Павлов ранее занимал должность заместителя председателя правления банка. По информации ряда СМИ, он был объявлен в розыск по обвинению в организации преступной группы, занимавшейся теневыми финансовыми операциями. Также СМИ в конце 2017 года сообщали о задержании Ирины Докучаловой.



АСВ в ходе конкурсного производства установило, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) контролировавшими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на неликвидные, в том числе путем предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителями банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме.

