Банк России предлагает создать обучающую программу для малого бизнеса, в рамках которой предприниматели повысят свой уровень финансовой грамотности и узнают о новациях в сфере финансовой господдержки. Об этом в понедельник сообщил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута на заседании попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», которое было посвящено проблемам бизнес-образования в стране.

«Мы со своей стороны готовы сделать с «Опорой», вместе со всеми, кому это интересно, обучающую программу по всем новациям финансовой поддержки <...> И в этом году проведем это и очно, и заочно: на уровне конкретных территорий и на уровне федеральной онлайн-программы», — сказал он.

Мамута отметил, что подобная программа могла бы совместить системные шаги по развитию предпринимательского образования в России с предметными мерами по повышению информированности представителей малого и среднего бизнеса. По словам Мамуты, на сегодняшний день у предпринимателей недостаточно знаний о государственных мерах финансовой поддержки.