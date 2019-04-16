В Москве 31 мая пройдет вторая конференция о продвижении финансовых продуктов, услуг и сервисов в социальных сетях FinSMM-2019.

В программе конференции будут обсуждаться актуальные темы и вопросы продвижения финансовых услуг, продуктов и брендов в социальных сетях. Будут рассмотрены основные инструменты и методики SMM-продвижения, тенденции рынка SMM в сфере финансов в России и за рубежом, эффективные технологии генерации SMM-контента для продвижения финансовых продуктов, мессенджер-маркетинг, мобильный маркетинг, ситуативный маркетинг в социальных сетях, инновации в автоматизации SMM-продвижения, а также вопросы профессионального формирования и образования в этой технологичной и требующей постоянного апгрейда знаний сфере.

Ключевые темы конференции:

• рынок SMM в финансовой сфере;

• тенденции и трансформация SMM-инструментов;

• стратегическое планирование SMM-кампаний и анализ их эффективности;

• SMM-продвижение финансовых продуктов;

• генерация SMM-контента;

• мессенджер-маркетинг — как извлечь максимальную пользу?

Среди спикеров — представители Сбербанка, Хоум Кредит Банка, «Ак Барса», «Зенита», «Билайна» и другие. На конференцию также будут приглашены представители социальных сетей, блогеры и рекламодатели.

Мероприятие пройдет в Holiday Inn на Лесной улице, д. 15.

Узнать подробности и зарегистрироваться на конференцию можно на ее сайте .