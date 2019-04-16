Кипр рассматривает возможность досрочного погашения российского межгосударственного кредита, выданного в 2011 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников кипрского правительства. Согласно текущим условиям, кредит должен быть погашен в 2021 году.

В 2011 году Кипр взял у России 2,5 млрд евро в надежде избежать финансовой помощи Евросоюза и МВФ (в конечном счете эта помощь все равно понадобилась). В 2013 году Москва согласилась реструктурировать этот кредит, учитывая просьбу республики «уменьшить финансовую нагрузку на государственный бюджет из-за резкого ухудшения финансового положения». Погашение задолженности было перенесено с 2016 года на период 2018—2021 годов, а процентная ставка снижена с 4,5% до 2,5% годовых.



Кипр начал погашать российский кредит в марте 2018 года, когда заплатил первый полугодовой транш в размере 312,5 млн евро (всего их должно быть восемь). Сейчас после трех платежей (март 2018 года — сентябрь 2018 года — март 2019 года) Кипр остается должен России 1,56 млрд евро.

Кипр с 2012 года также платит проценты по этому кредиту: по расчетам РБК, в 2012—2018 годах республика внесла около 500 млн евро за пользование кредитом.

Исходя из действующего графика платежей, Кипр за десять лет кредита выплатит России более 582 млн евро процентных платежей, следовало из пояснительной записки о ратификации протокола о реструктуризации кипрского кредита в 2014 году.

В феврале 2019 года Кипр разместил международные облигации на 1 млрд евро, чтобы частично профинансировать выплаты по долгу перед Россией.

Республика существенно улучшила свое финансовое положение, в 2018 году международные рейтинговые агентства подняли суверенный рейтинг Кипра до инвестиционного уровня после того, как он несколько лет находился в «мусорной» категории. В 2017 году Кипр досрочно выплатил антикризисный кредит МВФ.