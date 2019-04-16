Тверской райсуд Москвы 16 апреля рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского Международного Банка (РМБ) Алексея Курочкина, проживающего в США, который обвиняется в хищении из своего кредитного учреждения нескольких миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» . Общий долг перед кредиторами лишенного лицензии банка составляет почти 12 млрд рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») следственный департамент МВД РФ возбудил в апреле 2018 года по заявлению АСВ и представителей ЦБ. Лицензию у кредитного учреждения регулятор отозвал еще в сентябре 2017 года. Кроме прочих нарушений, по мнению ЦБ, бизнес-модель РМБ «в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации».

При этом в декабре 2017 года на сайте АСВ значилось, что 1 055 клиентам банк задолжал 1 млрд 893 тыс. рублей, а уже через полгода примерно тому же количеству вкладчиков РМБ был должен почти 12 млрд рублей.

Сам 66-летний Курочкин, по данным «Коммерсанта», сейчас является единственным фигурантом расследования, к которому у МВД есть претензии в рамках этого уголовного дела. По данным следствия, деньги из банка выводились путем выдачи кредитов юридическим лицам, не осуществлявшим никакой финансово-хозяйственной деятельности. Допросить Курочкина не удалось, так как еще до возбуждения уголовного дела он покинул страну и сейчас проживает в США.