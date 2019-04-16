Американский инвестфонд New Perspective Fund (находится под управлением инвесткомпании Capital Group) в I квартале 2019 года почти вдвое увеличил владение глобальными депозитарными расписками «Роснефти» (GDR), говорится в материалах фонда, опубликованных на сайте Capital Group.



Согласно отчетности, к концу 2018 года фонд владел 10,04 млн GDR «Роснефти», в то время как к 31 марта 2019-го фонд увеличил объем до 19,26 млн GDR. Стоимость пакета фонд оценил в марте в 120,94 млн долларов.

Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции «Роснефти».

Листинг «Роснефти» на Лондонской бирже был осуществлен в июле 2006 года.