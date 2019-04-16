Банк может инвестировать в строительство в стране новых портов и дорог, а также в проекты по защите экологии

Банк БРИКС планирует выпустить облигации в рублях на сумму 15—20 млрд в конце 2019 года, рассказал «Известиям» один из топ-менеджеров компании и подтвердили Центробанк и два источника в финансовых кругах, а примерную сумму назвал представитель компании, близкой к Деловому совету БРИКС. Полученные средства банк может инвестировать в строительство в стране новых портов и дорог, а также в проекты по защите экологии и зеленой энергетике.

В рамках стратегии, утвержденной советом директоров Нового банка развития (НБР), он принял решение о выпуске облигаций в рублях и начал подготовку регистрации биржевой облигационной программы в России. При этом ставка размещения будет зависеть от параметров выпуска и спроса со стороны инвесторов, рассказали в ЦБ.

Просьбу «Известий» подтвердить планы НБР занять на российском рынке в пресс-службе организации не прокомментировали. Организации, представляющие Россию в Деловом совете БРИКС (РФПИ, ВЭБ, «Ростех» и РЖД), и Минфин также не ответили на этот вопрос. В пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) порекомендовали обратиться в Центробанк.

На саммите БРИКС в июле прошлого года было анонсировано, что НБР выделит на российские проекты кредит на сумму 1 млрд долларов в 2019-м. Предполагалось, что эти деньги пойдут на развитие инфраструктурных проектов, а часть средств будет передана на нужды защиты экологии.

По словам экспертов, у НБР в России пока нет кредитной истории, поэтому вряд ли ему удастся занять здесь по выгодным ставкам. Формально рейтинги у организации на порядок лучше, чем у России, но на практике рыночные инвесторы не дадут за бумаги НБР больше, чем за суверенные российские облигации. Также сейчас НБР, как правило, инвестирует при условии государственного поручительства за заемщика, что отсекает от денег банка многие частные проекты, нередко более эффективные, чем государственные. В любом случае финансирование НБР российских проектов — позитивный фактор.