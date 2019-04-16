Робот «Яндекса», который должен был стать одним из основных инструментов поиска пиратского контента в Интернете, не оправдал ожиданий правообладателей, сообщает РБК.

Подписавшие в ноябре прошлого года антипиратский меморандум правообладатели направили в «Яндекс» письмо, в котором высказали свое мнение относительно созданной интернет-компанией программы для поиска ссылок на пиратский контент. В письме, датированном мартом, правообладатели указывают, что «Яндекс» не предложил действенного инструмента выявления ссылок с нелегальным видео.



Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры ivi.ru, Okko, Megogo, TVZavr, Amediateka и VIP Viasat Play, не использует робот «Яндекса» для выявления пиратских ссылок для их последующего внесения в реестр, сообщил РБК гендиректор ассоциации Алексей Бырдин. По его словам, предложенный «Яндексом» инструмент не обладает ни точностью, ни корректностью работы с данными.

Как пояснил представитель «Яндекса», созданная программа позволяет искать интернет-страницы с контентом, которые похожи на те, что уже попали в антипиратский реестр, — для этого применяются принципы машинного обучения, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании, не объяснив принцип работы робота.

Благодаря новой программе «Яндекс» за короткое время нашел несколько миллионов страниц с пиратским контентом, рассказывал операционный и финансовый директор компании Грег Абовски. По его мнению, это «ускорит процесс формирования реестра, а борьба с пиратством станет эффективнее».

Робот действительно находит ссылки на сайты с признаками нарушения, но самого нарушения — наличия видеоплеера — на выявленных «Яндексом» страницах не оказалось, рассказывает Бырдин.



Робот «Яндекса» был бы полезным, если бы не просто находил ссылки, но еще и анализировал их, указывают собеседники издания. По их словам, эту работу для некоторых правообладателей сейчас выполняет специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB.



«Мы будем постоянно работать над повышением точности инструмента», — заверил издание представитель интернет-холдинга. Он настаивает, что буквально на днях компания улучшила разметку ссылок. «В результате объем новых выборок заметно сократился и стал релевантнее. Новую выгрузку мы уже отправляем нашим партнерам», — добавил представитель «Яндекса».