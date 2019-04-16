Российские фондовые индексы начали торговую сессию ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 554,13 пункта. Индекс РТС вырос на 0,39% — до отметки 1 251,8.

Приток свежих денег на российский рынок закончился, и он стал плотно коррелировать с западными индикаторами, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В понедельник после обеда американские фьючерсы пошли вниз — и российские вслед за ними, напоминает он.

«Сильная поддержка для индекса Мосбиржи расположена на уровне 2 500 пунктов, промежуточная — в районе 2 520—2 530. Пока мы не видим оснований для развития крайне негативных тенденций, а вчерашнее снижение рынка рассматриваем как коррекцию», — комментирует эксперт.