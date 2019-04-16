Соединенные Штаты в 2018 году почти в два раза увеличили экспорт нефти и довели его до 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило в понедельник информационное управление при Министерстве энергетики США.



«В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки», — говорится в опубликованном документе ведомства. В Минэнерго отмечают, что в прошлом году США экспортировали «черное золото» в 42 страны и территории по всему миру.

При этом «в течение года направления экспорта существенно менялись, поскольку экспорт американской нефти в Китай упал» до 228 баррелей в сутки, а поставки в такие страны, как занимающая первое место в списке крупнейших импортеров американского «черного золота» Канада (378 тыс. баррелей в сутки, или 19% от экспорта) и Республика Корея (236 тыс. баррелей нефти в сутки, второе место), возросли. Крупнейшим регионом — импортером американской нефти стала Азия.

В ведомстве подчеркнули, что рост экспорта напрямую связан с тем, что объем добычи нефти в США в прошлом году достиг 10,96 млн баррелей в сутки. Он вырос на 17% по сравнению с 2017-м и побил рекорд, установленный в 1970 году.