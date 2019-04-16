Московский Кредитный Банк скорректировал условия по потребительским кредитам.

Банк увеличил максимальную ставку на 5 процентных пунктов, теперь оформить потребительский кредит возможно по ставке от 10,9% до 25% годовых (ранее — до 20%). Сумма финансирования — от 50 тыс. до 3 млн рублей на срок от шести месяцев до 15 лет.

Из обязательных документов требуются паспорт и заявление на получение кредита.

«В рамках данной программы действует акция до 30 июня 2019 года — ставка 10,9% годовых доступна при сумме кредита от 750 тысяч до 3 миллионов рублей на срок от одного года до пяти лет для клиентов, полностью погасивших ранее полученный кредит (от 100 тысяч рублей) в любом банке и не допускавших просрочек по нему», — уточняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.