Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.



Документ был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Так, в подписанном президентом США документе декларируется принцип «сохранения мира силой», Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании», указывают авторы.



«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

При этом в документе определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Законом вводятся новые понятия: «точка обмена трафиком», «номер автономной системы».

В соответствии с поправками, на госорганы, органы местного самоуправления, ГУП и МУП, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации, утвержденными в соответствии с ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета на территории России возлагаются на Роскомнадзор.

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

При этом вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.