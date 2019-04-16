Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, инициированный правительством РФ, предусматривающий присвоение заемщикам уникальных идентификаторов, сообщает ТАСС.

Для корректного расчета совокупной платежной нагрузки физических и юридических лиц при получении сведений из разных бюро кредитных историй (БКИ) закон вводит единый идентификатор договора, который будет отражаться в кредитной истории. БКИ будут не вправе принимать от банков информацию по договорам кредита без такого идентификатора.

Порядок и правила присвоения уникального идентификатора будут устанавливаться регулятором.

Ко второму чтению закона одобрены две поправки. В соответствии с ними, уникальный идентификатор договора не подлежит изменению в случае уступки права требования или перевода долга по соответствующему договору.