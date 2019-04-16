Госдума на заседании во вторник, 16 апреля, приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул», — говорится в пояснении к документу.

В течение всего срока ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято. Одновременно предлагается отменить обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. Нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу.

Кроме того, редакцией второго чтения устанавливается социальная справедливость, и из‑под ипотечных каникул выводятся кредиты на роскошное жилье. Также вводится исчерпывающий перечень документов, на основании которых принимается решение о предоставлении ипотечных каникул, чтобы банки не могли требовать от заемщиков дополнительных справок.

На рассмотрении Госдумы также находится отдельный законопроект, в соответствии с которым граждан, воспользовавшихся правом на ипотечные каникулы, могут освободить от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул.

